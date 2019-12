Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Krauchenwies

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf den heutigen Freitag gegen 01.45 Uhr in der Hauptstraße das Glas von zwei Aushängekästen in der Hauptstraße zerstört. Die Aushängekästen mit Busfahrplänen befinden sich direkt an der dortigen Bushaltstelle. Der Täter habe sich laut einem Zeugen in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernt. Der Zeuge beschrieb die Person wie folgt: dunkel gekleidet, schlank, Mütze, Turnschuhe mit hellen Sohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Krauchenwies

Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 33-jährige Autofahrerin, die in der Nacht auf Mittwoch gegen 00.05 Uhr auf der L456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen, kurz nach der Abzweigung nach Sigmaringendorf, mit ihrem PKW aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet, im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße abkam und schließlich im Graben stehenblieb. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachschaden entstand nicht.

Ostrach

Abkommen von der Fahrbahn

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.15 Uhr auf der L 286 ereignete. Ein von Ostrach kommender 39-jähriger Pkw-Lenker war in Richtung Krauchenwies unterwegs, als er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Bad Saulgau

Brand eines Papierrollcontainers

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr wurde an einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße ein brennender Papierrollcontainer mitgeteilt. Die Mülltonne stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Container wurde hierbei komplett zerstört. Eine zweite Mülltonne wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820, zu melden.

Urbat/Deggelmann Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell