Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Daisendorf - Brand

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Mühlhofer Straße in Daisendorf. Der 72-jährige Bewohner hatte die Wohnung verlassen und ließ eine Kerze im Esszimmer brennen. Diese brannte vollständig nieder und steckt dann das angrenzende Tischgesteck, die Tischdecke sowie den Tisch in Brand. Nur durch das schnelle Handeln der durch den piepsenden Rauchmelder aufmerksam gewordenen Nachbarn, konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Möbel verhindert werden. Die Feuerwehr Daisendorf war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Uhldingen-Mühlhofen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Klosterkirche Birnau durch einen Verkehrsteilnehmer ein ordnungsgemäß parkender Mercedes C 220 angefahren. Hierdurch entstand am hinteren Stoßfänger ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den bisher unbekannten Verursacher. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

