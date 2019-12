POL-KN: Lkrs Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen - Im Landkreis Sigmaringen kam es in der Nacht von 24.12.19 auf den 25.12.19, ab ca. 23 Uhr bis ca. 01 Uhr auf Grund von Eisglätte zu mehreren Unfällen in dessen Verlauf einige Pkw in Schleudern gerieten, zusammenstießen bzw. von der Fahrbahn abkamen. Drei Pkw überschlugen sich, hiervon blieben zwei auf dem Dach liegen. Hauptsächlich betroffen waren die B311 im Bereich von Göggingen, die B463 Sigmaringen-Nollhof, L456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. Glücklicherweise wurden hierbei nur zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 36.000 Euro. Bei einem 30-jährigen Fahrzeuglenker wurde zusätzlich eine nicht unerhebliche alkoholische Beeinflussung festgestellt. Er musste nach einer Blutentnahme seinen Führerschein bei der Polizei belassen. Außerdem waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und kurzzeitig die FFW Sigmaringen im Einsatz. Die Straßenmeisterei Sigmaringen wurde mit dem Abstreuen der Fahrbahnen beauftragt.

Brand einer Papiermülltonne

Bad Saulgau-Renhardsweiler - In der Nacht zu Heiligabend, kurz nach 00:30 Uhr, wurde in Renhradsweiler in der Karl-Fiesel-Straße ein brennender Papierrollcontainer mitgeteilt. Die Mülltonne aus Kunststoff wurde hierbei komplett zerstört. Außerdem wurde ebenfalls ein Altkleidercontainer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, mögen sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, unter Tel.: 07581 4820, melden.

