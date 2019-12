POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Bad Waldsee/Gaisbeuren - Zwei Einbrüche

Am Montag in der Zeit von 13:30 bis 23:45 Uhr wurde durch eine unbekannte Täterschaft in der Bergstraße in Gaisbeuren ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt. Mit einem Stein wurde die Terrassentüre eingeworfen. In der Folge wurden sämtliche Räume betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Täterschaft jedoch nicht fündig. Im Tatzusammenhang dürfte ein weiterer Einbruch in ein danebenliegendes Einfamilienhaus in der Bergstraße stehen. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und das Haus so betreten. Über die Terrassentüre verließ die Täterschaft das Haus wieder. Zum entstanden Diebstahlschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden, da sich die Eigentümer im Urlaub befanden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum in Gaisbeuren verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Ravensburg -Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:30 Uhr stieg ein 43-jähriger Mann im Bereich Konzerthaus in Ravensburg in seinen Pkw Volvo XC 60 Farbe schwarz und überfuhr schon nach kurzer Fahrtstrecke an der Bushaltestelle in der Wilhelmstraße zwei Betonpfeiler. Unbeirrt setzte er seine Fahrt fort und touchierte nach einer Fahrtstrecke von etwa einem Kilometer im Bereich der Meersburger Brücke eine Verkehrsinsel. Trotz erheblich beschädigter Felge fuhr der Mann wiederum weiter und bog in die Uferstraße ab. Auf dem Weg wurden mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. In der Uferstraße stellte der Mann sein Fahrzeug ab und konnte in der Folge an der Örtlichkeit durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Fahrt des Mannes beobachtet haben bzw. weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge durch die Fahrt des Mannes ebenfalls beschädigt wurden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

