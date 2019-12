Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Verkehrsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 09.30 Uhr an der Einmündung Leopoldstraße / Jägerstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger VW-Lenker befuhr die Jägerstraße in Richtung Leopoldstraße. Als er an der Einmündung nach rechts in die Leopoldstraße einbog, übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen eines 70-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt.

Bingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am 13. Dezember gegen 08.45 Uhr in der Inneringer Straße ereignet hat. Der Fahrer eines Lkw, der mit einem Gabelstapler beladen war, befuhr die Inneringer Straße in Richtung Ortsmitte. In der ersten Rechtskurve an der Einmündung zur Bergstraße kam der unbekannte Fahrer vermutlich aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und touchierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 7.500 Euro zu kümmern, fuhr der Lkw-Lenker in Richtung Hitzkofen davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Hohentengen

Autofahrer gesucht

Gesucht wird ein Autofahrer, der vergangenen Freitag gegen 19.15 Uhr in der Straße "Am Friedhof" unterwegs war und eine dunkel gekleidete Fußgängerin, die ohne auf den Straßenverkehr zu achten, die Fahrbahn überqueren wollte, leicht erfasste. Dieser war zwar noch nach links ausgewichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er die Frau seitlich streifte. Diese stellte jedoch erst zuhause fest, dass sie am Fuß verletzt wurde und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Der Fahrer soll etwa 180 cm groß, schlank, und dunkelblond sein. Er sprach mit ausländischem Akzent und war er mit einem dunklen Pkw unterwegs. Die Polizei bittet diesen Mann, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Meßkirch

Betrunkener Autofahrer

Sichtlich alkoholisiert war ein 46-jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden verursachte. Ein Zeuge teilte über Notruf der Polizei einen in Schlangenlinie fahrenden VW mit, der in der Jahnstraße gegen einen geparkten VW gefahren sei. In der Bichtlinger Straße konnte der 46-Jährige kontrolliert werden. Er roch nach Alkohol und seine Bindehäute waren stark gerötet. Die Durchführung eines Atemalkoholtest scheiterte, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Zwischenzeitlich konnte auf dem Parkplatz einer Gaststätte ein VW mit frischen Beschädigungen festgestellt werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Ein in der Hauptstraße im Bereich der Stadtbibliothek aufgestellter Weihnachtsbaum wurde im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, von unbekannten Tätern beschädigt. Die Unbekannten rissen die ganze Lichterkette herunter, zertrümmerten einige Leuchtkörper und brachen ein Ast ab. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Pfullendorf

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag gegen 04 Uhr in der Hauptstraße zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde einer der beiden leicht verletzt. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und osteuropäischer Abstammung sein. Personen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, in Verbindung zu setzen.

