POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Samstagabend erhielten vier in Ravensburg wohnhafte Bürgerinnen im Zeitraum von 21.15 bis 22.45 Uhr Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben, um die Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande aktiv sei. Die Geschädigten wurden vor einer "Rumänenbande" gewarnt und nach im Wohnhaus aufbewahrtem Schmuck und sonstigen Wertsachen befragt. Die Geschädigten stünden auf einer Liste der Einbrecher und die Polizei könne bei der Sicherung von Wertsachen und Wertgegenständen behilflich sein. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Die angerufenen Bürgerinnen ließen sich nicht täuschen und verständigten das örtlich zuständige Polizeirevier Ravensburg über den Betrugsversuch des angeblichen "Kommissars Lochinger von der Sonderkommission (Soko) der Kölner Polizei mit Dienstsitz in Meersburg." Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die Bemühungen der Täter am Samstagabend ohne Erfolg. Den Geschädigten, die sich an die Polizei wandten, ist kein Schaden entstanden.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand von in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchen. Die am Samstagabend angerufenen Geschädigten führen Vornamen, die darauf hindeuten, dass sie sich bereits im Rentenalter befinden könnten. Sie sind mit Familiennamen und vollständiger Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit leicht als vermeintliche Opfer recherchierbar. Durch einen Auftrag beim jeweiligen Telefonanbieter ließe sich dies kurzfristig verändern, womit den Tätern die Möglichkeit zur schnellen, einfachen und effektiven Auswahl der Opfer entzogen wäre.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Ravensburg

Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung

Wegen eines Telefonates vergessene Bienenwachskerzen in einem Kochtopf auf einem Herd führten am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in einer Wohnung in der Tettnanger Straße in der Südstadt zu einer starken Rauchentwicklung, was den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg erforderte. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr beschränkte sich auf die Belüftung der betroffenen Wohnung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Anwaltskanzleien

Zwei in der Parkstraße ansässige Rechtsanwaltskanzleien waren am Wochenende das Ziel von unbekannten Einbrechern. In beiden Fällen versuchten die Tatverdächtigen erfolglos, gewaltsam in die Kanzleiräume einzudringen. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Wohngebäude

Der Eigentümer eines Wohngebäudes in der Tannenbergstraße in der Südstadt stellte am Sonntagnachmittag Hebelspuren an der Terrassentür seines Einfamilienhauses fest. Es ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter in der letzten Woche versuchten, gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Das Einfamilienhaus befindet sich im Bereich der Einmündung der Tannenbergstraße in die Lortzingstraße. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Räuberische Erpressung auf Radfahrer

Zeugen sucht die Polizei zu einer Raubstraftat, die sich in der Nacht zum heutigen Montag gegen 00.00 Uhr in der Aulendorfer Straße ereignete. Der 31-jährige Lenker eines Fahrrades befuhr den entlang der Aulendorfer Straße führenden Fahrradweg in Richtung der Einmündung der Aulendorfer Straße in die Waldseer Straße. Er wurde hierbei durch den entgegenkommenden Lenker eines dunklen Kleinwagens gestoppt. Der Lenker des Kleinwagens fuhr von der Aulendorfer Straße auf den Fahrradweg fuhr und zwang so den Fahrradfahrer zum Anhalten. Anschließend bedrohte der Beifahrer des Kleinwagens den Geschädigten mit einem Messer und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld. Der Tatverdächtige wurde durch das Opfer als männlich, etwa 175 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben. Er habe eine schwarze Schirmmütze getragen und mit osteuropäischem oder russischem Akzent gesprochen. Den Fahrer des Kleinwagens vermochte der Geschädigte nicht zu beschreiben. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das benutzte Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Wilhelmsdorf

Weihnachtsfeier außer Kontrolle

Außer Kontrolle geriet in der Nacht zum Sonntag gegen 02.45 Uhr die Weihnachtsfeier eines Vereins im Dorfgemeinschaftshaus in Zußdorf, wo zunächst zwei Vereine getrennt voneinander ihren Jahresabschluss feierten. Nachdem der eine Verein seine Feier beendet hatte, entschlossen sich einige Mitglieder, beim anderen Verein weiterzufeiern. Dies führte unter dem Einfluss von Alkohol bei einigen Beteiligten zu Unstimmigkeiten über die Abrechnung der Zeche. Aus den Unstimmigkeiten entwickelten sich tätliche Auseinandersetzungen, die schließlich dem Polizeirevier Weingarten als sogenannte Massenschlägerei gemeldet wurde. Der Polizei gelang es unter Einsatz von mehreren Streifenwagenbesatzungen, den eskalierenden Streit zu beenden. Gegen mehrere Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitig begangener Körperverletzungen eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu-Toberazhofen

Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag oder am Samstagvormittag an einem sich in der Engerazhofer Straße am südlichen Ortsrand von Toberazhofen befindlichen Gebäude zum wiederholten Male Postsendungen aus einem privaten Briefkasten. Zusätzlich wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach der Briefkasten des Geschädigten beschädigt. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Vogt

Brand eines Adventskranzes

Der Brand eines Adventskranzes erforderte am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Vogt in einem Wohngebiet am nordöstlichen Stadtrand. Durch den Brand entstand in der Wohnung des betroffenen Rentnerehepaares Sachschaden. Der 78 Jahre alte Eigentümer der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

