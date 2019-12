Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

--

Friedrichshafen

Frau in Gaststätte eingeschlossen

Eine stark alkoholisierte Frau, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Riedleparkstraße eingeschlafen war, wurde vom Personal beim Abschließen nicht bemerkt und versehentlich eingeschlossen. Als die Frau am nächsten Morgen erwachte, verständigte sie die Polizei. Diese benachrichtigten den Wirt der Gaststätte, der kurze Zeit später vor Ort kam und die Frau aus ihrer misslichen Lage befreite.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Ein unbekannter Täter warf im Zeitraum von Samstag auf Sonntag zwei Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Oberhofstraße mit einem Stein ein. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein 18-jähriger VW-Lenker, der am Sonntag gegen 18 Uhr im Bereich der Aral-Tankstelle in der Straße "Linderhof" bei der Vorbeifahrt den Opel eines 28-Jährigen beschädigte. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer.

Überlingen

Verkehrsunsicherer Fahrer

Einem 75-jährigen Autofahrer, den am Samstag gegen 22 Uhr Beamte auf der L 200 kontrollierten, wurde die Weiterfahrt untersagt. Zeugen teilten unabhängig voneinander der Polizei einen verkehrsunsicheren Autofahrer mit. Nach dem dritten Notruf konnte der Autofahrer im Bereich des "Abig-Kreisel" angetroffen, gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Der Fahrer gab an, ortunkundig und bereits den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung und seines Allgemeinzustands, wurde eine Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle unterrichtet.

