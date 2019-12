POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Polizist angegriffen

Zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte kam es im Rahmen einer Personenkontrolle in der vergangenen Nacht gegen 21.30 Uhr in der Petershauser Straße durch einen 31-jährigen Mann. Ein Beamter wurde hierbei derart am Arm verletzt, dass er seinen Dienst abbrechen musste. An einem Streifenwagen entstand Sachschaden. Der deutlich alkoholisierte und aggressive Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste die verbleibende Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Darüber hinaus wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige und eine Kostenrechnung für die entstandenen Auslagen des Gewahrsams.

