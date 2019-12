Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Brochenzell

Fahrrad entwendet - Zeugenaufruf

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am vergangenen Freitag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr an der sog. Humpishalle. Der Geschädigte konnte sein verschlossenes Rad nach seiner Rückkehr nicht mehr auffinden. Es handelte sich um ein dunkelbraunes Rennrad der Marke Peugeot mit einem Zeitwert von etwa 100.- Euro, an dem ein weißer Fahrradkorb angebracht war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541 701-0, in Verbindung zu setzen.

