Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Erst einen Tag später meldete ein 78-jähriger Porschefahrer einen Verkehrsunfall, den er am Freitag gegen 18.10 Uhr in der Federburgstraße verursacht hatte. Er streifte nach eigenen Angaben einen auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung stadteinwärts geparkten Pkw. Der Pkw müsste vorne links beschädigte sein und rote Lackantragungen aufweisen. Nähere Angaben zum beschädigten Fahrzeug und dem Unfallort konnte der 78-Jährige nicht machen. Der Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel.: 0751/803-0, zu melden.

