Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierte Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen mussten vor einer Diskothek in Kaiserslautern bei zwei Fahrzeugführern die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Beide waren deutlich alkoholisiert und saßen bereits in ihren Fahrzeugen, ohne jedoch bereits losgefahren zu sein. Der Fahrtantritt konnte somit unterbunden werden. Für einen 25-Jährigen konnte eine solche vorbeugende Maßnahme nicht mehr greifen. Er wurde während seiner Fahrt in der Innenstadt durch die Beamten kontrolliert. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt werden.

