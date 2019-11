Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten Unbekannte in eine Fahrschule in der Mainzer Straße einzudringen. Sie verursachten Sachschaden an einer Metalltür.

Zeugen die einen solchen Vorfall beobachten konnten werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter 0631-369-2620 in Verbindung zu setzen.

