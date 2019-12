POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

-- Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 25-jähriger Mann öffnete am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Ailinger Straße die Beifahrertür seines Sprinters, ohne auf den Fahrradverkehr zu achten. Eine 54-jährige Pedelec-Lenkerin, die zu dieser Zeit den baulich getrennten Fahrradstreifen rechts neben der Fahrbahn befuhr, prallte gegen die Beifahrertür und stürzte zu Boden. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Rund 6.500 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Meistershofener Straße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ereignet hat. Ein 60-jähriger Audi-Lenker fuhr aus seiner Parklücke heraus, ein 50-jähriger Mercedes-Benz-Lenker übersah dies und fuhr auf den Audi auf. Beide Pkw-Lenker blieben unverletzt.

Langenargen

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 09 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Tannenstraße. Im Keller stießen die Täter auf einen kleinen Tresor, den sie mit nach draußen nahmen und im Garten auf unbekannte Art und Weise öffneten. Im Tresor befand sich Bargeld in nicht bekannter Höhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Eine 25-jährige VW-Lenkerin fuhr am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Friedrichshafener Straße auf einen an der Einmündung zur B 31 stehenden Ford eines 55-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Salem - Mimmenhausen

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 05.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Kurt-Hahn-Straße. Im Inneren brach der Täter einen Schrank auf und entwendete aus diesem zwei Geldmappen. Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. November brach ein Unbekannter in dieselbe Bäckerei ein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-0, zu melden.

Überlingen - Nußdorf

Betrugsversuche

Im Laufe des Donnerstags wurden dem Polizeirevier Überlingen wieder mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten mitgeteilt. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten und gingen nicht auf die gestellten Forderungen ein. Somit entstand zumindest in den bisher der Polizei bekannt gewordenen Fällen kein finanzieller Schaden.

Informationen zu beiden Varianten des sogenannten Callcenter-Betrugs finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, im Familien- und Bekanntenkreis insbesondere ältere Mitmenschen über die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, da nur das Wissen um die Betrugsmaschen wirksam vor finanziellem Schaden schützen kann.

Überlingen

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Eine 70-jährige Fußgängerin überquerte am Donnerstag gegen 13 Uhr die Mühlenstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 30-jährige Fahrradfahrerin, die die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, bremste stark ab, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die leicht verletzte Fußgängerin sowie auch die Radfahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Radfahrerin soll ein unbekannter Mann den Unfall beobachtet haben. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

