POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Pkw-Aufbrüche

Drei Pkw-Aufbrüche wurden im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag 23 Uhr, in Sigmaringen der Polizei gemeldet. Am Mittwoch wurde aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Straße "Hintere Landesbahnstraße" abgestellt war, ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Am Donnerstag schlug ein unbekannter Täter in der Zeit von 19 Uhr bis 23 Uhr die rechte Seitenscheibe eines in der Hornsteiner Straße abgestellten Pkw ein und entwendete aus dem Inneren ein Notebook und ein Tablet im Wert von rund 200 Euro. Aus einem Opel, der am Donnerstag zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde eine rosafarbene Handtasche der Marke "Calvin Klein" mit diversem Inhalt entwendet. Der unbekannte Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fußraum die besagte Handtasche. Zeugen hatten eine Person beobachtet, die zur Tatzeit vom Parkplatz in Richtung Prinzengarten rannte. Diese Person soll etwa 30 Jahre alt und 185 cm groß sein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen in der Antonstraße neben der Fahrbahn geparkten Kia. Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Meßkirch

Reifen an mehreren Pkw zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach am Donnerstag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21 Uhr mehrere Pkw-Reifen von Fahrzeugen, die in der Hans-Sachs-Straße auf einem Parkplatz abgestellt waren. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu wenden.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Fuchsgasse / Jahnstraße ereignet hat. Eine 19-jährige Fiat-Lenkerin kollidierte mit dem Mercedes-Benz eines 48-Jährigen, als sie von der Fuchsgasse in die Jahnstraße einbog und hierbei den Mercedes-Benz übersah. Bei dem Unfall blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Leibertingen - Kreenheinstetten

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum von vergangenem Samstag bis Mittwoch die Rasenfläche des Sportplatzes SV Kreenheinstetten. Auf dem Rasen drehte der unbekannte Pkw-Lenker mehrere Runden ("Kreise") und beschädigte ein Rasenstück in der Abmessung von rund 50 x 50 Metern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, in Verbindung zu setzen.

L 280 / L 283

Vorfahrtsmissachtung

Vermutlich weil am Mittwoch gegen 18 Uhr die Sicht eines 25-jährigen Ford-Fahrers durch einen Lkw eingeschränkt war, kollidierte der Pkw-Lenker beim Einbiegen von der L 280 auf die L 283 mit einem bevorrechtigten Skoda eines 28-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

L 280

Benzinleitung geplatzt

Die Benzinleitung am VW eines 33-Jährigen platze am Donnerstag gegen 10.15 Uhr, als dieser die L 280 zwischen Bolstern und Siessen befuhr. Unverzüglich wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau informiert, die vor Ort etwa 10 Liter Diesel abstreute.

Pfullendorf

Autoreifen löst sich

Aus ungeklärter Ursache löste sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Otterswanger Straße während der Fahrt von einem Pkw ein Reifen, der in den Gegenverkehr rollte. An beiden Pkw entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Pfullendorf

Vorfahrtsmissachtung

Ein Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Bergwaldstraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Jeep-Lenker befuhr die Bergwaldstraße in Richtung Linzgau Kreisverkehr. Auf Höhe des Linzgaucenters parkte eine 22-jährige Renault-Lenkerin aus, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, und kollidierte hierbei mit dem Jeep des 27-Jährigen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

