POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr einen im Wiggenhauser Weg geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von über 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrskontrolle

Mehreren Verkehrsteilnehmern fiel am Mittwoch gegen 21.45 Uhr eine 74-jährige Autofahrerin auf, die in der Zeppelinstraße in Richtung Immenstaad mit ihrem Pkw ohne Licht unterwegs war. Sowohl ein hinter ihr fahrender Lkw-Fahrer, als auch eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung versuchten, die Frau durch Lichthupe darauf aufmerksam zu machen, was jedoch nicht gelang. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch die Polizeibeamten gab die Seniorin an, dass sie in der Nacht nicht gut sehen würde und bereits mehrere Operationen an den Augen gehabt hätte. Daraufhin wurde der 74-Jährigen die Weiterfahrt und das Führen eines Fahrzeugs bei Dunkelheit untersagt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Ravensburger Straße. Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf der Straße "Am Seewald" und wollte die Ravensburger Straße überqueren. Hierbei wich sie einer Radfahrerin aus und prallte gegen einen Ampelmast. Die Fahrradfahrerin hielt kurz nach dem Unfall an und hinterließ bei der Autofahrerin ihre Handynummer, bevor sie weiterfuhr. Alle drei Insassen des Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Fahrradfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Tettnang

Einbruch in Schule

Über ein Fenster haben sich unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Weinstraße verschafft. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang zu mehreren Büroräumlichkeiten, aus denen sie Bargeld und einen Tresor entwendeten. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu wenden.

Überlingen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Dienstag zwischen 04.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Rengoldshauser Straße zu einem Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Ford geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

Salem

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Weildorfer Straße. Eine 43-jährige Pkw-Lenkerin wollte rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt ausparken und übersah hierbei einen Pkw eines 24-jährigen Mannes, der auf der Straße vorbeifahren wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

