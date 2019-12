POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Verpuffung in Wohngebäude

Vermutlich aufgrund eines verrußten Ofenrohres kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in einer Wohnung in der Werenwagstraße zu einer Verpuffung in einem Ölofen. Zuvor hatte die Mieterin versucht, den Ölofen zu befeuern. Nach dem Anzünden stellte sie Stichflammen fest und verständigte die Feuerwehr. Das stark mit Ruß abgelagerte Rauchrohr des Ölofens wurde von der FFW Sigmaringen abmontiert. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Alle Bewohner wurden aus dem Mehrfamilienhaus sicher hinaus begleitet. Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz war die Feuerwehr Sigmaringen mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen.

Gammertingen

Vermisstensuche

Mit zwei Streifenwagenbesatzungen fahndete die Polizei am späten Mittwochabend im Stadtgebiet nach einem Jugendlichen, der zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich der Jugendliche in einem psychischen Ausnahmezustand befand, war eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Die Polizisten überprüften mehrere Adressen, an denen der Vermisste vermutet wurde und trafen ihn schließlich gegen 01.00 Uhr nachts an, als er sich auf dem Weg nach Hause befand. Der Jugendliche wurde von den Beamten zu seinen Erziehungsberechtigten gebracht.

Gammertingen

Frau verliert Geld an Betrüger

Eine 40-jährige Frau erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei, nachdem sie in den vergangenen Wochen mehrere tausend Euro an einen ihr unbekannten Mann überwiesen hat, den sie bereits im vergangenen Jahr im Internet kennengelernt hatte. Der Unbekannte gab sich ihr gegenüber in einem Chat als Arzt aus und berichtete, dass er bei den US-Streitkräften in Syrien arbeite. Im Verlauf der Korrespondenz gestand er der 40-Jährigen seine Liebe und gab gleichzeitig an, dass er dringend Geld benötigen würde. Sein ganzes Geld (800.000 Dollar) sei in einem Paket im Ausland, welches er an ihre Adresse liefern lassen würde, wenn sie dafür bezahle. Die Frau vertraute dem Betrüger und veranlasste mehrere Überweisungen, von denen eine glücklicherweise wieder auf ihr Konto zurückgebucht wurde. Nachdem der Betrüger sich erneut gemeldet hatte, wurde die Frau misstrauisch und wendete sich an die Polizei.

Alle Infos zum Betrugsphänomen "Love-Scamming" gibt es auf den Seiten der Polizeiberatung unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Meßkirch

Unfall - Zeugenaufruf

Sachschaden von rund 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.00 Uhr auf der B 313. Ein 38-jähriger VW-Lenker befuhr die B 313 von Meßkirch kommend in Fahrtrichtung Engelswies. Vor ihm befand sich eine Sattelzugmaschine, die der 38-jährige am Beginn einer langgezogenen Linkskurve überholen wollte. Als der VW-Lenker sich neben dem Lkw befand und diesen bis zur Hälfte überholt hatte, kam ihm in geringer Entfernung ein Pkw entgegen. Alle drei Fahrzeuglenker bremsten daraufhin ihre Fahrzeuge ab. Der VW-Fahrer versuchte, wieder hinter den Lkw einzuscheren und touchierte dabei die linke hintere Seite des Aufliegers. Zu einer Berührung zwischen dem VW und dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es jedoch nicht. Der entgegenkommende Fahrzeugführer hielt kurz daraufhin an und fuhr dann in Richtung Meßkirch weiter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Pkw, Ford Focus, Kombi. Der Fahrer wird gebeten, sich unter Tel. 07575 2838 bei der Polizei zu melden.

Bad Saulgau

Unfall

Rund 5000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.00 Uhr im Bereich der Einmündung der L 280/L283 ereignet hat. Ein 25-jähriger Ford-Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf der L280 von Braunenweiler kommend an die Einmündung der L283 heran. Er ließ zunächst einen großen Lkw passieren und fuhr dann nach rechts in die bevorrechtigte L283 in Richtung Bad Saulgau. Hierbei übersah er eine hinter dem Lkw fahrende 28-jährige Skoda-Lenkerin und stieß gegen den hinteren Kotflügel ihres Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

