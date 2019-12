POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Europastraße / Gartenstraße ereignet hat. Ein 73-jähriger Pkw-Lenker fuhr aus Richtung der Schänzle-Halle in die Europastraße ein und übersah hierbei den Pkw eines von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Mannes. Dieser versuchte, durch Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang. Durch den starken Aufprall wurde das Heck des Fahrzeugs des 73-Jährigen abgerissen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert.

Konstanz

Lkw-Lenker übersieht Motorradfahrer

Schwerverletzt musste ein 57-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch gegen 17.00 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Mainaustraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 59-jähriger Lenker eines Transporters befuhr die Mainaustraße stadtauswärts. Kurz vor der Ampelkreuzung Sonnenbühlstraße entschied sich der 59-Jährige, von dem Geradeausfahrstreifen nach links auf die Abbiegespur zu wechseln. Hierbei übersah er den von hinten heranfahrenden, bereits auf der Linksabbiegerspur befindlichen Motorradfahrer und erfasste diesen seitlich mit seinem Pkw. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Motorrad schlitterte über die Fahrbahn und wurde von einem entgegenkommenden Pkw erfasst. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 11.000 Euro.

Reichenau

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.00 Uhr die Pirminstraße in Richtung Konstanz, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, wieder auf die Fahrbahn manövrieren konnte, jedoch nach wenigen Metern erneut nach links in den Grünstreifen kam. Hierbei prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Bewässerungssäule. Durch den Unfall wurden mehrere Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert. Der Spurenlage zufolge wendete der Unbekannte sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Reichenau zurück. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher bzw. zu dem stark beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Steißlingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Steißlingen und Wahlwies. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Verbindungsweg aus Richtung Wahlwies, als ihm in einer Linkskurve eine 71-jährige Autofahrerin entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahn bremste die Frau und fuhr nach ihren Angaben an den rechten Fahrbahnrand. Bei der Vorbeifahrt kollidierten die Fahrzeuge an den vorderen linken Kotflügeln. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rielasingen-Worblingen

Missachtung der Vorfahrt

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr im Kreisverkehr Zeppelinstraße / K 6158 ereignet hat. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker, der auf der Zeppelinstraße von Singen kommend unterwegs war, fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine aus Richtung Überlingen am Ried kommende, bereits im Kreisverkehr befindliche 60-jährige Autofahrerin. Bei der Kollision kam keine Person zu Schaden.

A81/ Engen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 11.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.00 Uhr auf der A 81. Ein 73-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend und wollte kurz vor der Anschlussstelle Engen einen Lkw überholen, weshalb er auf die linke Fahrspur lenkte. Nach seinen Angaben wurde er von einem von hinten herannahenden Pkw überrascht und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit dem Lkw. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

