POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 06.15 Uhr an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bundesstraße 32 in der Nähe der Eissporthalle ereignete. Die 28-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris befuhr die Bundesstraße 32 aus Richtung der Anschlussstelle Ravensburg-Nord in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam es an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bundesstraße 32 zum Zusammenstoß mit dem Ford Focus eines 52-jährigen Pkw-Lenkers, der die Ulmer Straße aus Richtung Weingarten befuhr und an der Einmündung nach links in Richtung Innenstadt einbog. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer erklärten an der Unfallstelle, bei grüner Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh in der Rudolfstraße im Bereich gegenüber des dortigen Schulsportplatzes ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines davor parkenden, blau lackierten Skoda Citigo mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte mit Folgen

Eine betagte Rentnerin erhielt im Zeitraum von Donnerstag, 12.12.2019, bis Montag, 16.12.2019, mehrere Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben, um die Geschädigte in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande aktiv sei. Die Rentnerin wurde gewarnt und aufgefordert, zu ihrem Schutz die Rollläden herunterzulassen. Die weiteren Inhalte der Anrufe sind nicht bekannt. Die Tochter der Rentnerin wurde auf die Belastung der Rentnerin durch die Anrufe aufmerksam, als ihre Mutter wegen Panikattacken und dadurch ausgelösten Atembeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tochter der Geschädigten zeigte den versuchten Betrug daraufhin beim Polizeirevier Ravensburg an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die Bemühungen der Täter ohne Erfolg. Der Geschädigten ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Opfer anhand des in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchten. Der Vorname der Geschädigten deutet darauf hin, dass sie sich bereits im Rentenalter befinden könnte. Sie ist mit Namen, Vornamen und vollständiger Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit leicht als vermeintliches Opfer recherchierbar. Durch einen Auftrag beim jeweiligen Telefonanbieter ließe sich dies kurzfristig verändern, womit den Tätern die Möglichkeit zur schnellen, einfachen und effektiven Auswahl des Opfers entzogen wäre. Themen und Tipps zum Schutz vor solchen Straftaten werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ bereitgestellt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Ravensburg unter der Rufnummer 0751 803-1048 zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Baindt

Beharrlichkeit zahlt sich aus, insbesondere in der Ermittlungsarbeit der Polizei. Mehrfache Überprüfungen des Polizeireviers Weingarten zu einer am 10.11.2019 begangenen Verkehrsunfallflucht führten zur Ermittlung eines verdächtigen Kraftfahrzeuges. Aufgrund einer an diesem Kraftfahrzeug festgestellten Unfallbeschädigung ergab sich der Verdacht, dass mit diesem Kraftfahrzeug ein Anstoß an den beschädigten Wohnwagen erfolgt sein könnte. Die Auswertung der festgestellten Unfallspuren führte zum Tatnachweis. Der Unfallschaden der Geschädigten in Höhe von über 9.000 Euro kann damit ausgeglichen werden. Gegen den ermittelten Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Ursprüngliche Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.11.2019: Baindt Verkehrsunfallflucht Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntag im Zeitraum von 09.00 bis 13.00 Uhr in der Siemensstraße im Bereich einer Wendeplatte ereignete. Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß vermutlich bei einem Wendemanöver gegen einen im dortigen Bereich geparkten Wohnwagen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern.

Bad Waldsee

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Ein betagter Rentner wurde am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr durch einen angeblichen "Herrn Weber von der Polizei Bad Waldsee" angerufen, der den Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen versuchte, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande aktiv sei. Der Rentner beendete sogleich das Gespräch, ihm ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Opfer anhand des in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchten. Der Vorname des Geschädigten deutet darauf hin, dass er sich bereits im Rentenalter befinden könnte. Er ist mit Namen, Vornamen und vollständiger Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit leicht als vermeintliches Opfer recherchierbar. Durch einen Auftrag beim jeweiligen Telefonanbieter ließe sich dies kurzfristig verändern, womit den Tätern die Möglichkeit zur schnellen, einfachen und effektiven Auswahl des Opfers entzogen wäre. Themen und Tipps zum Schutz vor solchen Straftaten werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ bereitgestellt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Ravensburg unter der Rufnummer 0751 803-1048 zu erreichen. Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Leutkirch im Allgäu

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf -

Unbekannte Täter spannten am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr bei vollem Betrieb und starkem Kundenverkehr vor dem Eingang eines Drogeriemarktes an den Bahnhofsarkaden einen Draht zwischen dem Unterstellplatz für die Einkaufswägen und einer Werbetafel des Drogeriemarktes, die sich im Eingangsbereich an einer Arkade befindet. Eine Kundin des Drogeriemarktes stolperte über den in Fußhöhe gespannten Draht, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Eine weitere Kundin, die der Gestürzten zu Hilfe eilen wollte, verfing sich ebenfalls in dem kaum sichtbaren Draht und verletzte sich hierbei ebenfalls. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu einem möglicherweise durch die Tatverdächtigen benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 48-jähige Lenker eines Pkw befuhr am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr die Bergstraße, wo er durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Wangen im Allgäu kontrolliert wurde. Die Überprüfung des 48-Jährigen führte zur Feststellung, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Tatverdächtige war bereits am 09.12.2019 auf der Landesstraße 325 zwischen Leupolz und Wangen im Allgäu wegen einer Trunkenheitsfahrt auffällig. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Tatverdächtige ist polnischer Staatsangehöriger ohne Wohnsitz im Inland.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag im Zeitraum von 09.30 bis 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Siemensstraße ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugtüre eines auf dem Parkplatz stehenden, grau lackierten Volkswagen mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Kein Jugendstreich, sondern eine Straftat stellt das Verhalten eines 60-jährigen Zeitgenossen dar, der am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in der Klosterbergstraße kleinere Gegenstände mit einem Gummi gegen vorbeifahrende Fahrzeuge schoss. Hierbei traf er eine 16-jährige Rollerfahrerin am Helm. Die 16-Jährige behielt trotz des Beschusses die Kontrolle über ihren Roller und informierte die Polizei über den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Polizeibeamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu gelang es, den 60-Jährigen als Tatverdächtigen zu ermitteln.

Vogt

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Eine Rentnerin wurde am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr durch einen angeblichen "Kriminalbeamten namens Thomas Schmid" angerufen, der die Geschädigte in Betrugsabsicht darüber zu täuschen versuchte, dass in der Nachbarschaft eine rumänische Einbrecherbande aktiv sei. Die Rentnerin beendete sogleich das Gespräch und informierte das Polizeirevier Wangen im Allgäu über den Anruf. Ihr ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Themen und Tipps zum Schutz vor solchen Straftaten werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ bereitgestellt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Ravensburg unter der Rufnummer 0751 803-1048 zu erreichen.

Wolfegg

Diebstahl von landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten

Unbekannte Täter montierten im Zeitraum von Freitag, 13.12.2019, bis Montag, 16.12.2019, an zwei im Außenbereich des Bauernhausmuseums Allgäu-Oberschwaben in der Weingartener Straße stehenden, landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten die Zapfwellen ab und entwendeten diese. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu einem möglicherweise durch die Tatverdächtigen benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0, zu melden.

