Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Randegg

Von der Fahrbahn abgekommen

Drei verletzte Personen, eine davon schwer, sowie ein Sachschaden von über 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der K 6149. Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Kreisstraße von Randegg in Richtung Dörflingen (CH) und kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde die nicht angeschnallte Fahrerin sowie ein mitfahrendes, ebenfalls nicht angegurtetes Kind aus dem Pkw geschleudert. Dieses und ein weiteres Kind im Auto befindliche, angeschnallte Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Alle drei wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Kreisstraße gesperrt werden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell