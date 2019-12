POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 19.00 Uhr an der Kreuzung Europa-/Grenzbachstraße/Gottlieber Straße ereignete. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Grenzbachstraße stadtauswärts und wollte nach links in Richtung Grenze abbiegen. Nachdem die Ampel für die Linksabbieger grün anzeigte, fuhr der vor der jungen Frau stehende Pkw-Lenker los und konnte vor dem entgegenkommenden Verkehr nach links abbiegen. Die 25-Jährige folgte ihrem Vordermann und missachtete hierbei den Vorrang einer entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrerin, die die Kreuzung in Richtung Stadtmitte überquerte. Bei der Kollision wurde die 48-jährige Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abtransportiert werden.

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler mit zwei möglichen Tatorten

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Montag zwischen 10.45 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Radolfzeller Straße oder im Parkhaus in der Luisenstraße zu einem Sachschaden von über 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen abgestellten Honda gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück in der Robert-Gerwig-Straße ein dort aufgestelltes Firmenschild. Durch den Aufprall wurde das Schild aus der Betonverankerung gerissen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu informieren.

Singen

Missachtung der Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 10.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an der Einmündung Georg-Fischer-Straße / L 223. Eine von Überlingen am Ried kommende 55-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in den Einmündungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers. Dieser versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Steißlingen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 38-jährigen Mann, der am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Singener Straße einem 67-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, als der Senior die Fahrbahn zu Fuß überquerte und der 38-jährige die Singener Straße mit seinem Pkw befuhr. Anschließend bremste dieser sein Fahrzeug ab, stieg aus, ging auf den Passanten los und schlug ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht. Hierbei zog sich der 78-Jährige blutende Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel der Männer, das durch das Eingreifen zweier Zeugen beendet werden konnte. Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter versorgte den Senior. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Stockach

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Ein von Stockach kommender 36-jähriger Pkw-Lenker war auf er Bundesstraße in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als ihn kurz vor der Auffahrt zur A 98 ein dunkler SUV mit hoher Geschwindigkeit verkehrswidrig überholt hat. Der 36-Jährige erschrak hierüber, wich nach rechts aus, streifte die Schutzplanke und verursachte an seinem Fahrzeug einen Sachschaden von über 4.000 Euro. Ohne sich um diesen Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07731/9391-0, in Verbindung zu setzen.

Eigeltingen

Vorfahrt missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Hauptstraße. Ein auf der Hauptstraße fahrender 43-jähriger Pkw-Lenker wollte nach links in die Hinterdorfstraße/Friedhofstraße einbiegen und übersah hierbei den Pkw einer auf der abknickenden Vorfahrtsstraße entgegenkommenden 59-jährige Frau. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

