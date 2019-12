POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Zeugensuche zu einem Verkehrsunfall

Das Polizeirevier Ravensburg sucht die Zeugin eines Verkehrsunfalles, der sich bereits am Donnerstag, dem 12.12.2019, gegen 17.45 Uhr auf der Tettnanger Straße auf Höhe des Gebäudes Nr. 114 kurz vor dem Stadtteil Weingartshof ereignete. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 82-jährige Lenker eines Mazda CX 7 mit Ravensburger Kennzeichen auf der Tettnanger Straße in Richtung Torkenweiler und streifte auf Höhe des Gebäudes Nr. 114 den in gleicher Richtung fahrenden, 42 Jahre alten Lenker eines Fahrrades, der nach dem Streifvorgang stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer sprach nach dem Verkehrsunfall mit einer unbekannten Zeugin, die nach dem Gespräch von der Unfallstelle wegging. Die unbekannte Zeugin oder sonstige Personen, die einen Hinweis auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Fahrzeugbrand

Ein brennender Pkw auf der Kreisstraße 7948 zwischen Jägerhäusle und Schlier wurde am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr beim Polizeipräsidium Konstanz gemeldet. Die Überprüfung der Mitteilung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg führte zum Ergebnis, dass der Mercedes-Benz eines 48-jährigen Pkw-Lenkers auf der Fahrt aus Richtung Weingarten in Fahrtrichtung Schlier Diesel verlor, der sich entzündete, was kurz vor Schlier dazu führte, dass das Kraftfahrzeug in Brand geriet. Der Brand des Fahrzeugs wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schlier gelöscht. Der fast vollständig ausgebrannte Mercedes-Benz wurde irreparabel beschädigt. Verletzt wurde niemand. Auf Weisung des Umweltamtes des Landkreises Ravensburg wurde durch Schadstoffe belastetes Erdreich im Bereich der sich in einem Naturschutzgebiet befindlichen Brandstelle abgetragen und umweltgerecht ersetzt und entsorgt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Brandstelle abtransportiert.

Ravensburg

Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Donnerstag im Zeitraum von 20.00 bis 08.45 Uhr in der Ziegelstraße in der Südstadt begangen wurde. Unbekannte Täter sprühten eine orangefarbene Lackfarbe über einen im Bereich des Mehrfamiliengebäudes Ziegelstraße 44 stehenden Audi A6 mit Ravensburger Kennzeichen und besprühten zusätzlich die Fassade des Gebäudes mit dem gleichen Sprühlack. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Taschendiebstahl

Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 62-jährige Kundin in einem Tafelladen in der Herrenstraße. Nach der Vorlage einer Berechtigungskarte steckte die Geschädigte ihre Geldbörse in die Jackentasche. Als sie später ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen der Geldbörse mit Bargeld, Euroscheckkarte, Führerschein und Ausweispapieren fest. Obwohl alle anderen Kunden des Tafelladens der Verkäuferin den Inhalt ihrer Einkaufstaschen vorzeigten, ließ sich der Verbleib der gestohlenen Geldbörse nicht klären. Die Wiederbeschaffung der durch den Diebstahl verlorenen Ausweispapiere bedeutet für die Geschädigte erhebliche Wiederbeschaffungskosten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Verbleib der gestohlenen Geldbörse mit Inhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagabend in der Charlottenstraße im Bereich der Einmündung der Rosenstraße in die Charlottenstraße ereignete. Der unbekannte Lenker eines Kraftfahrzeuges stieß vermutlich beim Rangieren gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Mercedes-Benz 180 mit Münchner Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher und zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich betrunken war der 40-jährige Lenker eines Pedelecs, der in der Nacht zum heutigen Freitag die Seestraße in Schlangenlinien befuhr und hierbei einer Streifgenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg auffiel. Bei der Verkehrskontrolle stieg der 40-Jährige vom Fahrrad und stürzte vor den Polizeibeamten alkoholbedingt auf den angrenzenden Gehweg. Laut eines durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der durch einen Arzt bei dem Tatverdächtigen entnommenen Blutprobe voraussichtlich einen Blutalkoholwert von mehr als 1,6 Promille ergeben wird. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er und sein Fahrrad wurden beim Polizeirevier an eine Bekannte des Tatverdächtigen übergeben, die diesen nach Hause brachte.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalles, der sich am heutigen Freitag gegen 07.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen der Auffahrt Ravensburg-Nord und dem Wernerhoftunnel ereignete. Der 20-jährige Lenker eines Skoda fuhr hinter der 53-jährigen Lenkerin eines Mitsubishis an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord auf den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 30 auf. Als er sich auf den dichten Verkehr der Bundesstraße konzentrierte, bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrende Lenkerin des Mitsubishis auf dem Beschleunigungsstreifen angehalten hatte, weshalb es zu dem heftigen Auffahrunfall kam. Die 53-Jährige wurde wegen der bei dem Zusammenstoß erlittenen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin und Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Ulmer Straße bei der Eissporthalle ereignete. Eine 22-jährige Fußgängerin ging auf dem Gehweg entlang der Eywiesenstraße an der Eissporthalle vorbei und überquerte bei grüner Fußgängerampel die Ulmer Straße in Richtung der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Ulmer Straße befindlichen Einkaufsmärkte. Hierbei wurde sie durch den unbekannten Lenker eines Pkw angefahren, der in entgegengesetzter Richtung von den Einkaufmärkten her nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Weingarten einbog. Die Fußgängerin wurde auf die Fahrbahn gestoßen und verletzte sich hierbei leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die angefahrene Frau zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher und zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Pkw des Unfallverursachers vermutlich um einen Volkswagen mit Ravensburger Kennzeichen.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Mochenwanger Straße in die Aulendorfer Straße ereignete. Die 23-jährige Lenkerin eines Opels befuhr die Mochenwanger Straße in stadtauswärtiger Richtung und an der Einmündung in die Aulendorfer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 43-jährigen Lenkers eines Audis, der auf der Aulendorfer Straße in Richtung Neubriach fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Ein leicht verletzter Pkw-Lenker und Sachschaden an zwei Fahrzeugen waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagvormittag gegen 07.00 auf der Kreisstraße 8035 bei Oberatzenberg ereignete. Der 31-jährige Lenker eines Renault Megane befuhr die Kreisstraße aus Richtung Musbach in Richtung Bierstetten und erkannte zu spät, dass der Lenker eines Linienbusses auf Höhe Oberatzenberg rückwärts in einen Seitenweg einfuhr, um die Linie in Richtung Bierstetten fortzusetzen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Renault Megane kam nach dem Zusammenstoß mit dem rückwärtsfahrenden Linienbus von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein neben der Fahrbahn aufgestelltes Schneefanggitter. Im Linienbus wurde niemand verletzt. Der Lenker des Pkw erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der an dem Verkehrsunfall beteiligte Renault Megane war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag aus einer Schonung, die sich östlich des Ortsteils Michelwinnaden in der Verlängerung des Osterholzweges befindet, mehrere zimmerhohe Weißtannen. Es ist davon auszugehen, dass die Bäume zu Weihnachten eine Verwendung finden. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Bad Waldsee

Festnahme nach Einbruchsversuch

Zwei Männer im Alter von 45 und 18 Jahren versuchten am heutigen Freitag gegen 04.00 Uhr in eine Arztpraxis in der Biberacher Straße einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Nach der Meldung des Einbruchversuchs bei der Polizei führten die sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen des Polizeireviers Weingarten mit Unterstützung des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu im Stadtgebiet zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen und zur Sicherstellung des durch die beiden Männer mitgeführten Einbruchswerkzeugs.

Leutkirch im Allgäu

Einbruch in eine Gaststätte

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag im Zeitraum nach 02.30 Uhr gewaltsam an einem Hintereingang in die Räume eines sich in der Kornhausstraße befindlichen Cafés ein und entwendeten in den Räumen der Gaststätte Bargeld. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 15.30 bis 16.00 Uhr in der Steinbeisstraße auf dem Parkplatz bei der sich neben dem Kaufmarkt befindlichen Tankstelle mit vier Stellplätzen ereignete. Der Lenker eines unbekannten, vermutlich rot lackierten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf diesem Parkplatz stehenden BMW 225l mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Isny im Allgäu

Drogen im Straßenverkehr

Nicht mehr fahrfähig war der 29-jährige Lenker eines Pkw, der am Donnerstagvormittag gegen 07.45 Uhr auf der Bundesstraße 12 bei Kleinholzleute unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der 29-Jährige anderen Verkehrsteilnehmern zunächst dadurch auf, dass er auf der Bundesstraße in seinem zum Stillstand gekommenen Pkw am Steuer eingeschlafen war. Als er geweckt wurde, setzte er seine Fahrt unter erheblichen Ausfallerscheinungen fort, bis er schließlich gestoppt werden konnte. Die Überprüfung des Fahrzeuglenkers durch Polizeibeamte des Polizeipostens Isny im Allgäu führte zum Ergebnis, dass er nicht betrunken war. Festgestellt wurde eine Beeinflussung durch einen Betäubungsmittel-Wirkstoff. Es dauerte nach dem Eintreffen der Polizei etwa eine Stunde, bis der 29-Jährige einigermaßen ansprechbar war. Dem Tatverdächtigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Hinweise auf eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer liegen beim Polizeiposten Isny im Allgäu bislang nicht vor.

