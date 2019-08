Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/Schrottdieb/Autoscheibe eingeschlagen

Menden (ots)

Einer Mendenerin wurde in der Nacht zum Sonntag ein E-Bike gestohlen. Der Geschädigte hatte das Bike gegen 21 Uhr am Alten Rathausplatz an einem Fahrradständer abgestellt und abgeschlossen. Am nächsten Morgen war das schwarz/grüne Rad vom Typ KTM Zento verschwunden.

Unbekannte entwendeten am Samstagnachmittag Schrott von einem Firmengelände an der Westtangente. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein Mann mit einem weißen Kastenwagen auf den Hinterhof fuhr und Altmetall einlud.

Am Wochenende, zwischen Samstagabend und Montangmorgen, wurde an der Fröndenberger Straße die Seitenscheibe eines Polos eingeschlagen. Es wurde jedoch nichts aus dem Wagen gestohlen.

