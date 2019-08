POL-MK: Überwachungskameras gestohlen/ Einbruch in Firma/Mittelatlermarkt: Händler und Besucherin bestohlen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Eine Altenaerin hat am Freitag Überwachungskameras an ihrer Wohnung Am Tiergarten installieren lassen. Als sie nach einer kurzen Reise am Sonntag nach Hause kam, waren die Kameras verschwunden. Sie wurden gestohlen.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma Vorm Kalkofen eingedrungen. Zwischen Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr und Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde ein Fenster aufgehebelt. Der Eindringling durchwühlte im Lager Kartons und entwendete Sammlermünzen.

Ein Markthändler wurde am Montag beim Abbau seines Mittelalterstandes auf der Lenneuferstraße bestohlen. Drei Unbekannte hatten sich großzügig angeboten, ihm beim Verladen zu helfen. Erst später bemerkte der Händler aus Niedersachsen, dass eine Plastikkiste mit Gürtelschnallen fehlte.

Während des Besuchs des Mittelaltermarktes rutschte einer Iserlohnerin am Samstagabend plötzlich die Tasche von der Schulter. Beim Aufheben sah sie, dass ihr jemand den Trageriemen durchgeschnitten hatte. Der Vorfall passierte zwischen 18 und 23 Uhr auf der Burg Altena. Erst am Abend zu Hause bemerkte sie, dass ihr jemand das Dokumentenmäppchen aus der Tasche gestohlen haben muss. Darin steckten diverse Papiere.

