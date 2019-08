Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Brand: 37-jährige Mieterin in Untersuchungshaft

Lüdenscheid (ots)

Nach dem Brand in der Nacht zum Sonntag an der Düppelstraße sitzt eine 37-jährige Mieterin in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein Feuer hatte am Samstagabend die Dachgeschosswohnung des Fünffamilienhauses zerstört. Die Bewohner aller fünf Wohnungen mussten das Haus verlassen. Wegen ihres auffälligen Verhaltens nahm die Polizei die Bewohnerin aus dem Dachgeschoss im Laufe des Sonntags zunächst in Gewahrsam, bevor der Verdacht aufkam, dass sie den Brand verursacht haben könnte. Sie wurde deshalb am Montag einem Haftrichter vorgeführt. An demselben Tag untersuchte ein Brandsachverständiger ihre Zimmer. Die Ermittlungen dauern an.

