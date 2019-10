Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Pyrmont (ots)

Am 28.10.19, gegen 14:10 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung einen entgegenkommenden 30jährigen Mann aus Lügde kontrollieren, der gerade mit seinem Opel Astra von der Straße An der Schwage auf die Thaler Landstraße einbog. Als der Streifenwagen wendete, wurde der Astra stark beschleunigt und fuhr über Am Königsbrink wieder auf die Straße An der Schwage zurück. Der unter Einsatz von Blaulicht und Horn fahrende Streifenwagen wurde aber nicht abgehängt, sondern konnte den Fahrer direkt ansprechen, als er den Opel wieder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abstellte. Als Grund für den Fluchtversuch gab der Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

