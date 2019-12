Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am gestrigen Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Platzstraße geparkten Mercedes E-Klasse. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

