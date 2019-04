Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Adressänderung der Polizeiinspektion Leer/Emden zum 01.05.2019

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Aufgrund einer Straßenumbenennung ändert sich ab dem 01.05.2019 die Anschrift der Polizeiinspektion Leer/Emden. Das Polizeihauptgebäude der Inspektion, vormals Georgstraße 29, wird in die Straße "Am Hafenkopf 2" umbenannt. Das Behördenhaus, welches vorher unter der Adresse Georgstraße 24 zu erreichen war, erhält die Anschrift "Am Hafenkopf 1". Die Telefonnummern behalten ihre Gültigkeit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell