POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 28.04.2019

Borkum - Diebstahl von 35 Holzpaletten

In der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von 35 Holzpaletten von einem Firmengelände in der Hindenburgstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Borkum unter 04922/91860 gebeten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, um 03:10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann als Fahrer eines PKW Mercedes in der Friesenstraße kontrolliert. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,54 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag wurde ein 45-jähriger Mann als Fahrer eines PKW Mercedes um 19:53 Uhr in der Geibelstraße kontrolliert. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille fest. Auch in diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Weener - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 05:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Opel zunächst die Bundesautobahn 280 in Fahrtrichtung Weener. Vermutlich im Grenzraum zwischen den Niederlanden und Deutschland kam es zu einem Unfall mit einem Reh. Der PKW wurde beschädigt. Trotz ausgelöster Airbags setzte der Fahrer seine Fahrt auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Leer fort. Das verendete Tier befand sich dabei noch im Bereich des Kühlergrills. Zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum kam das Fahrzeug schließlich aufgrund eines technischen Defekts zum Stehen. Der Fahrer verständigte daraufhin selbst die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 0,86 Promille fest. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Moormerland - Führer eines Kleinkraftrades flüchtet vor Kontrolle

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, sollte der Führer eines Kleinkraftrades im Bereich eines Badesees in Veenhusen kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer befuhr zuvor mehrfach die nahegelegenen Wanderwege. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass an der orangefarbenen Crossmaschine keine Kennzeichen angebracht waren. Nach Ansprache des Fahrzeugführers flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Radweg. Beschreibung des Fahrers: 15-16 Jahre alt, dunkle Haare, 170-180 cm groß, orangefarbener Helm, dunkle Kleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland unter 04954/89381110 gebeten.

