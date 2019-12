Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Mann, der in der Nacht zum Sonntag gegen 23.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße auf seinen 40-jährigen Bekannten eingeschlagen haben soll. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den stark alkoholisierten Männern zu einem Streit, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren zu Boden geschlagen und mit Fußtritten ins Gesicht traktiert haben soll. Hierbei wurde der Geschädigte verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an.

Radolfzell

Polizei untersagt Weiterfahrt

Der zuerst angenommene medizinische Notfall bestätigte sich am Sonntagmorgen nicht, als mehrere Bürger telefonisch gegen 09.00 Uhr eine leblose Person in einem abgestellten Pkw auf dem Radweg von Güttingen nach Radolfzell meldeten. Bei der Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers konnte der 29-jährige Mann nach mehreren Versuchen geweckt werden. Dieser gab an, bei der Fahrt gemerkt zu haben, nicht mehr fahrtüchtig zu sein, woraufhin er seinen Pkw anhielt und kurz darauf einschlief. Bei dem Gespräch nahmen die Polizisten deutlich Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der über 1,0 Promille ergab. Daraufhin veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Singen

Meldung über maskierte Männer

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr erhielt die Polizei über Notruf die Mitteilung über zwei mit Helm maskierte Personen, die mit Gewehrattrappen in der Fußgängerzone unterwegs seien. Eine sofort eingeleitete Überprüfung verlief zunächst erfolglos. Kurze Zeit später konnten im Bereich des Kinos zwei Personen festgestellt werden, die mit einem Darth Vader- und einem Stormtropper-Kostüm bekleidet waren und ein Plastik-Lichtschwert sowie ein Plastik-Gewehr mit sich führten. Mit dieser Verkleidung hofften die beiden Männer, ermäßigten Eintritt in einen neu gestarteten Kinofilm zu erhalten.

Tengen

Wohnwagen rollt rückwärts

Selbständig machte sich Sonntagnacht ein auf dem Parkplatz der B 314 zwischen Tengen und Kommingen abgestelltes Wohnmobil mit Anhänger. Das Fahrzeuggespann rollte rückwärts, wobei sich der Anhänger schräg stellte und mit dem Wohnmobil kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Stockach

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag an einer Schule in der Conradin-Kreutzer-Straße begangen wurden. Unbekannte Täter traten gegen mehrere Außenstandleuchten der Schule und beschädigten dadurch diese. Eine Standleuchte wurde aus der Verankerung gerissen und gegen die Glasscheibe einer Tür geworfen. Die Standleuchte wurde hierbei total zerstört, das Türglasscheibe splitterte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Orsingen-Nenzingen

Kupferdiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein an einer Garage in der Straße "Zollbruck" angebrachtes Regenfallrohr aus Kupfer. Hierdurch wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/ 9391-0, zu melden.

Mühlingen

Diebstahl von Kupferfallrohren

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, der zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr an einer Kapelle in Mühlweiler an der B 313 von unbekannten Tätern begangen wurde. Die Unbekannten entwendeten dort zwei Fallrohre aus Kupfer. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell