POL-OG: Offenburg - In Schule eingebrochen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben am Sonntag nach einem Einbruch in eine Schule in der Moltkestraße die Ermittlungen aufgenommen. Ein Lehrer der Gewerbeschule hatte gegen 11 Uhr bemerkt, dass in einzelnen Räumen des Gebäudes Licht brannte und stieß bei einer Nachschau auf etliche aufgebrochene Klassenzimmer. Wie die verständigten Beamten im Zuge der Anzeigenaufnahme feststellten, waren der oder die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Lernanstalt eingedrungen. Außer auf Klassen- und Lehrerzimmer hatten es der/die Eindringlinge auch auf einen in der Schule aufgestellten Getränkeautomaten abgesehen. Über das möglicherweise erlangte Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

