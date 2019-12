Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schmorbrand in Tiefgarage

Offenburg (ots)

Ein technischer Defekt hat am Sonntagabend in der Tiefgarage 'Am Marktplatz' für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Die Überspannung an einem Starkstromstecker hatte kurz vor 20:45 Uhr im ersten Untergeschoss ein Kabel durchschmoren lassen und so zu einer Rauchentwicklung geführt. Vorsorglich wurden vorrübergehend die Zugänge zum Parkhaus gesperrt, bis Klarheit über die Alarmursache bestand. Nach erfolgten Belüftungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg konnte der normale Tiefgaragenbetrieb wieder aufgenommen werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

