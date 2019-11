Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Boschstraße kam es am Freitagmittag mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dort geparkten VW und einem bislang unbekannten Autofahrer, der ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern vom Unfallort davon fuhr. Als der Besitzer des beschädigten Wagens gegen 12:30 Uhr von seinem halbstündigen Einkauf zurückkam, musste er verschiedene Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro, die Beamten des Polizeireviers Kehl haben ein Strafverfahren eingeleitet und ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07851/893-0 entgegengenommen.

/am

