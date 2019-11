Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Zeugenaufruf nach Gaststätteneinbruch

Rheinau, Freistett (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde zwischen 23:30 Uhr und 09 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Friedrich- Stephan- Stadion eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten. Im Anschluss machten sie sich an zwei Spielautomaten zu schaffen und entnahmen das Bargeld. Zudem wurde auch einer der beiden Spielautomaten gestohlen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehnis machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851/893-0 zu melden.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell