Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - In Garage eingebrochen

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen drangen Einbrecher nach Aufhebeln einer Tür in eine Garage eines Anwesens in der Inselstraße ein. Bei dem Einbruch wurde zwischen 7:15 und 10:00 Uhr ein Mountainbike entwendet. Die Täter wurden wohl bei der Tatausführung gestört, denn das Mountainbike wurde auf einer Wiese hinter dem Anwesen wieder aufgefunden. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell