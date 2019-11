Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto landet im Fluss

Gaggenau (ots)

Ein 22jähriger Mann ist am Samstag gegen 01:00 Uhr mit seinem Pkw in das Flussbett der Murg gefahren. Er wollte von der Hauptstraße in Richtung B462 abbiegen und verfehlte dabei die Berliner Brücke. Die Fahrt ging über den Gehweg, zwischen Brückengeländer und Gedenkstein hindurch, den Murgdamm hinab. Der Mann blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem im Wasser liegenden Auto befreien. Das Auto musste mit Hilfe der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der offenbar von Drogen berauschte Mann musste Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

/Him

