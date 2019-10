Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Büren, Exhibitionist

Eine 43-jährige Geschädigte ging am Samstagabend (26.10.2019), gegen 19.30 Uhr, in der Nähe der Bergstraße spazieren. Auf dem dortigen Fußweg, der über die Hase und über den Bahnübergang führt, wurde sie von einem unbekannten Mann überholt. Dieser wartete dann einige Hundert Meter weiter in einem Gebüsch. Dort entblößte sich der Mann und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Die Geschädigte wandte sich ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Beschreibung des Mannes: Etwa 40 bis 45 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, schwarz-braune Haare, schwarzer kurzer Vollbart. Bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose und einem roten Parka. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 05451/591-4315.

