Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Kioskeinbruch

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag, den 18.08.2019 und Montag, den 19.08.2019 kam es in der Straße Am Gosekolk zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk. Der Inhaber hatte das Gebäude am Sonntag um 20:00 Uhr verschlossen und stellte am Folgetag um 11:00 Uhr an mehreren Stellen Beschädigungen fest. An der neben dem Verkaufsraum gelegenen Damentoilette waren Hebelspuren erkennbar. An der Herrentoilette war der Türbeschlag abgerissen und lag vor dem Gebäude. Die Tür ließ sich von außen nicht mehr öffnen. Auch am Hauptzugang zum Kiosk, der durch eine abschließbare Rollade und ein Vorhängeschloss gesichert war, versuchten sich die Einbrecher. Das Vorhängeschloss nahmen sie an sich, die Hebelversuche führten auch hier nicht zum Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

