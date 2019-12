Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Samstagnachmittag zu einer Kollision an der Kreuzung Friedhofstraße / Hahnengasse geführt. Eine 69 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr gegen 16:45 Uhr die Friedhofstraße und prallte mit einer von rechts herannahenden 68-jährigen Mercedes-Lenkerin zusammen. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt. /am

