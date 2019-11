Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, den 18.11.2019, kam es um 17:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße/ An der Hütte. Ein 79-jähriger Jaguar-Fahrer bog mit seinem Wagen von der Straße An der Hütte nach links auf die Vogelsanger Straße. Dabei übersah er einen 44-jährigen Fahrradfahrer, der die Vogelsanger Straße aus Richtung Hagener Straße befuhr. Den Zusammenstoß auf regennasser Fahrbahn konnte der Pkw-Fahrer nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

