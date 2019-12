POL-KN: Lkrs Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Körperverletzung nach Streitgespräch

Bad-Waldsee - Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags, gg. 03:15 Uhr, kam es zwischen einem alkoholisierten 22-jährigen Mann und einer vierköpfigen Männergruppe, im Alter zw. 25-28 Jahren, im Bereich des Stadtsees beim Bootsverleih, zu einem Streitgespräch in dessen Verlauf einer der Männer aus der Gruppe heraus zwei Mal mit der Faust ins Gesicht des Geschädigten schlug. Dieser erlitt hierbei eine Platzwunde. Zeugen welche sachdienliche Angaben hierzu machen können, mögen sich beim Pp Bad-Waldsee, unter Tel.: 07524 40430, melden.

Flasche auf den Kopf

Waldburg-Hannober - Am Heiligabend, gegen 22:45 Uhr, teilt die integrierte Rettungsleitstelle (ILS) Ravensburg dem Polizeipräsidium Konstanz mit, dass sich angeblich mehrere Personen in einer Asylbewerberunterkunft schlagen würden. Der Mitteiler bei der ILS erwähnte weiterhin, dass eine Person tot sei. Die Ruförtlichkeit wurde mit einigen Streifen der umliegenden Polizeireviere aufgesucht. Vor Ort konnte schließlich eine handfeste Streitigkeit festgestellt werden, in dessen Verlauf eine Person mit einer Flasche auf den Kopf seines Kontrahenten schlug. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt und musste in einem Klinikum behandelt werden. Sicherheitshalber wurde das Wohnobjekt durch die Polizei durchsucht. Eine tote Person wurde aber nicht aufgefunden.

