POL-KN: Landkreis Sigmaringen

L 456 Sigmaringendorf - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:05 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker auf der L456 von Krauchenwies in Fahrtrichtung Sigmaringen. Auf Höhe der Kreuzung zur L455 (Sigmaringendorf) kam der Pkw auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und riss einen Leitpfosten auf der dortigen Verkehrsinsel aus der Verankerung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der bisher unbekannte Pkw-Lenker in Richtung Sigmaringen davon. Vermutlich handelte es sich beim Unfallverursacher um den Fahrer eines weißen Seat Leon. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

