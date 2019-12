Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Radolfzell

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 04.00 Uhr und 12.00 Uhr die komplette Beifahrerseite eines in der Ostlandstraße geparkten Kia zerkratzt. Der Schaden dürfte über 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Ein Unfall mit einem Sachschaden von über 1.000 Euro ereignete sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, in der Straße "Am Graben", als ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich bei der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel streifte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Singen

Alkoholisiert Unfall verursacht

Beim Ausparken verursachte ein 64-jähriger Autofahrer am Heiligabend gegen 19.00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Freiheitsstraße und beschädigte einen abgestellten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten bei dem Mann Atemalkohol fest. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der über 1,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Singen

Pkw zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen11.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Straße "Lindenhain" begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Fahrerseite eines abgestellten Citroen und verursachte einen Sachschaden von über 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Stockach

Abkommen von der Fahrbahn

Über 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in der Höllstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Höllstraße in Richtung Messkircher Straße und verlor kurz nach einer Rechtskurve auf einer Brücke vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Es prallte gegen das Brückengeländer und beschädigte dieses. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Stockach

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte ein 19-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der A 98 an der Anschlussstelle Stockach-West von Beamten der Verkehrspolizei angehalten und überprüft wurde. Der Pkw-Lenker war zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nachdem ein Urintest positiv reagiert hatte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

Hohenfels

Ziege gefunden

Eine seit Anfang Dezember frei herumlaufende Ziege, die bei der Anlieferung zur Schlachtung geflüchtet und seither im Bereich der Kalkofer Steige des Öfteren gesichtet worden war, konnte am Donnerstagabend durch den Tierschutzverein eingefangen werden. Die Ziege wurde dem Besitzer übergeben.

