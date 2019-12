Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Brand eines Wohnmobiles

Rastatt, Rauental (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet am Donnerstag ein Wohnmobil auf einem Campingplatz bei Rastatt in Vollbrand. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers, dass gegen 13:05 Uhr gemeldet wurde, nicht vor Ort. Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist nun zu beklagen, jedoch kamen keine Personen bei dem Feuer zu Schaden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Der Hund der Bewohner, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruches im Brandobjekt befand, wurde bei Nachlöscharbeiten am späten Nachmittag tot aufgefunden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell