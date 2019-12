Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrzeuge beschädigt

Achern (ots)

Das Verhalten eines 29 Jahre alten Mannes hat am Mittwoch für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Der junge Mann war gegen Mittag und am Abend im Bereich der Hauptstraße unterwegs und hat dort auf mehrere abgestellte Fahrzeuge eingetreten und Passanten angepöbelt. Der Mann, der zunächst unerkannt entkam, konnte durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am Abend angetroffen und beruhigt werden. Der Endzwanziger sieht sich nun einem Strafverfahren entgegen. /am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell