Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkaufsstand im Visier

Baden-Baden (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Donnerstag an einem Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes in der Kaiserallee zu schaffen. Die ungebetenen Besucher durchtrennten ein Vorhängeschloss und ergaunerten anschließend verschiedene Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell