Polizei Wuppertal

POL-W: W - Angefahrene Frau auf Supermarktparkplatz in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 21.11.2019 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Stationsgarten. Der Fahrer (84, Mettmann) eines goldenen Opel Corsas übersah beim Zurücksetzen eine vorbeilaufende Wuppertalerin (89). Das Auto kollidierte daraufhin mit der Frau, die zu Boden stürzte und sich verletzte. Sie wurde in der Folge von Rettungskräften versorgt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein sichtbarer Sachschaden. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell