POL-OG: Lautenbach - Zeugenaufruf nach Einbruch

Lautenbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist im Verlauf des Mittwochabends in ein Haus in der Renchtalstraße eingebrochen. Indem sich der Langfinger zwischen 17:45 Uhr und 18:40 Uhr durch ein Schlafzimmerfenster Zutritt zu den Räumen des Anwesens verschafft hatte, konnte er mehrere Schränke und Schubladen durchsuchen, bevor er letztlich unentdeckt das Weite suchte. Über das Diebesgut liegen aktuell noch keine genauen Erkenntnisse vor. Am betroffenen Abend wurde durch eine Anwohnerin eine dunkelgekleidete männliche Person, die sich von dem betroffenen Haus weg in Richtung Wald entfernte bemerkt. Die Person wird als männlich, etwa 170 cm groß und als dunkel gekleidet mit Mütze beschrieben. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer 07802 7026-0 entgegen. Durch hinzugezogene Kriminaltechniker versuchen die Ermittler dem Einbrecher auf die Spur zu kommen. /am

