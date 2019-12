Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Riskante Verfolgungsfahrt

Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Gaggenau ist am Mittwochabend ein roter PKW im der `Igelbachstraße` durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Als die Beamten den Ford gegen 21:50 Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Durch ein riskantes Fahrmanöver auf einem Fußgängerweg in der Loffenauer Straße gelang es dem Fahrer in Richtung Innenstadt zu entkommen. Der rote PKW war zum betroffenen Zeitpunkt mit nicht angemeldeten Rastatter Kennzeichen unterwegs. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW handeln, vermutlich um einen älteren Ford Fiesta, der mit einem jungen Fahrer im Alter von etwa 18 bis 20 Jahre, mit dunklen kurzen Haaren und sogenanntem "Undercut" besetzt war handeln. Personen, die Hinweise bezüglich Fahrer und Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen. /am

