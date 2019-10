Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr eine 22jährige Frau aus Detmold mit ihrem PKW Skoda die Detmolder Straße in Richtung Detmold. In einer Rechtskurve kam die junge Fahrerin aufgrund ihrer der Nässe nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem 44jährigen Detmolder zusammen, der mit seinem PKW VW in Richtung Bad Meinberg unterwegs war. Die junge Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenprall schwer und der Fahrer aus Detmold leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden ins Klinikum Detmold verbracht. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000,- Euro. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

