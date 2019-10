Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Firmeneinbruch an der Klingenbergstraße

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Lagerräume eines Gewerbebetriebes an der Klingenbergstraße ein. Dazu brachen die Täter eine Aluminiumtür auf. Ob letztendlich etwas erbeutet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

